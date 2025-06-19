Vergi Affı Yok, Asılsız İddialar Var

VERGİ AFFI İDDİALARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Bazı meslek gruplarıyla ilgili olarak vergi affı olacağı yönünde sosyal medya üzerinde yayılan iddialar, büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak, bu durum Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yanıt buldu. Bakanlık, ortaya çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bakanlık Açıkladı: Çalışma Yok

Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür,” ifadeleri yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda vergi affı olarak bilinen yapılandırma kanunu içeren herhangi bir düzenleme için çalışmadığını belirtti. Söz konusu paylaşımlar “tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik” olduğu vurgulandı.

Resmi Kanallara İtibar Edin

Bakanlık, konuyla ilgili olarak, “17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır,” dedi. Mükelleflerin, vergi ve benzeri yükümlülükleri zamanında yerine getirmeleri gerektiği hatırlatılırken, gerçek dışı paylaşımların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu ifade edildi.