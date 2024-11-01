Vergi Borçlusu Mükelleflerin Listesi Açıklandı

MÜKELLEF BORÇLARI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu olan mükellefleri içeren bir liste yayımladı. Bu listede 7 bin 948 gerçek mükellef, 28 bin 858 tüzel mükellef olmak üzere toplamda 36 bin 806 mükellef yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Vergi borçlusu olarak açıklayacağımız 36 bin 806 mükellefin 30 bin 696’sının borcunun tahsil kabiliyeti yok. Bu alacakların yüzde 88,8’inin tahsilat imkanı bulunmuyor.” dedi. Ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar lira olarak belirlenirken, tahsil edilemeyecek alacak tutarı 812,8 milyar lira oldu. Mükelleflerden 4 bin 807’ü faal durumda, bu da toplam mükellef sayısının yüzde 13,1’ine denk geliyor. Terk mükellef sayısı ise 31 bin 999 olarak açıklandı.

EN YÜKSEK VERGİ BORCUNA SAHİP MÜKELLEFLER

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcu olan mükelleflerle ilgili iki ayrı liste yayımladı. İlk liste, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam borcu 5 milyon TL’yi aşan mükellefleri içeriyor. Bu listede en çok vergi borcu olan mükellefler şunlardır:

1. Yurtpet Akaryakıt Ltd. Şti. – 1.265.539.269 TL

2. Mir Kıym. Mad. ve Tai. Ltd. Şti. – 740.699.196 TL

3. Ospet Petrolcülük – 603.831.261 TL

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ve 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan 5 milyon TL’yi aşan borçlu mükellefler ise şöyle sıralanıyor:

1. Türktab Tütün Mamülleri A.Ş – 3.023.325.428 TL

2. Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. – 2.449.525.198 TL

3. Enkad İnşaat Metal Ltd. Şti. – 2.255.026.863 TL

İKİ FARKLI LİSTE YAYIMLANDI

Borçlu mükelleflere ait iki ayrı liste kamuoyuna açıklandı. İlk listede, ikmalen, resen ya da idarece yapılan tarhiyatlar sonucunda kesinleşmiş vergi ve cezalar bulundu. İkinci liste ise, vadesi geçmiş olan ödenmemiş vergi ve cezaları içeriyor.

LİSTEDEKİLER VERGİ BORÇLUSU DEĞİL

Bakan Şimşek, yayımlanan listede bulunanların tamamına direkt olarak “vergi borçlusu” denilemeyeceğini vurguladı. Şimşek, “Listede vergi beyanlarında eksiklik bulunan veya hiç beyanname vermeyen ya da haksız yere vergi iadesi alan mükelleflerle ilgili yapılan tarhiyatlardan kesinleşmiş olanlar da bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.