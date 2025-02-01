Vergi Düzenlemeleri: Tevkifat Oranları Artıyor

TEVKİFAT ORANLARI Artırıldı

Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan indirimli tevkifat oranları artırılarak genel oranlara dönüldü. Bugünden itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarında geçerli olacak tevkifat oranları belirlendi. Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına tatbik edilen tevkifat oranları da artırılarak diğer Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu hale getirildi. Yeni uygulama ile bugünden itibaren açılan veya vadesi yenilenen KKM hesaplarında geçerli olan tevkifat oranları yukarıdaki oranlarla aynı seviyeye ulaştı.

Borçlanma Araçlarından Elde Edilen Gelirlere TEVKİFAT ORANI

Bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirler için de indirimli tevkifat oranlarından genel oranlara geçildi. Bugünden itibaren iktisap edilecek bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirler için uygulanacak tevkifat oranı, 1 yıldan kısa vadeli olanlar için %15, daha uzun vade için ise %10 olarak belirlendi.

Yatırım Fonlarında Vergi YÜKSELİYOR

Yatırım fonları için geçerli olan tevkifat oranı, bugünden itibaren satın alınan yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %10’dan %15’e çıkarıldı. Ancak hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından ve iki yıl veya daha fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ile gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından kazanılan gelir için %0 oranında uygulanan tevkifat oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Menkul Kıymet Gelirlerinde YENİ DÜZENLEME

Farklı finansal enstrümanlar arasında vergi avantajlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen uygulama ile, ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç ettiği menkul kıymetlerden elde edilen gelirler için geçerli olan %7,5 indirimli tevkifat oranı kaldırılarak %10 genel oran uygulamasına geçildi. Devlet tahvilleri ve Hazine bonoları ile Hazine tarafından oluşturulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde ise %0 indirimli tevkifat oranı uygulaması devam edecek.