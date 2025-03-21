Vergi Kaçakçılığı Operasyonunda 9 Kişi Tutuklandı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri tarafından yürütülen bir soruşturma, ticari araçlar için sahte fişler düzenlendiğini, bu fişlerle akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiğini ortaya koydu. Bu sahte akaryakıt fişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gider olarak gösterilmiş ve bu şekilde ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açıldığı belirlendi.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRMELER

Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLAMALAR VE EV HAPSI

Zanlılardan H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38), “Vergi Usul Kanununa muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T. (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı.