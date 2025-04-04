Vergi Kararları ABD Borsasını Düşürdü

TRUMP’IN GÜMRÜK VERİLERİ KARARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni gümrük verileri kararı, tüm dünyada önemli bir tartışma başlattı. 185 ülkeyi etkileyen bu karar, ‘yeni ticaret savaşı’ endişelerini beraberinde getiriyor. Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler nedeniyle piyasalarda “sert düşüşün beklenebileceğini” ifade etti ve bu tahmin gerçekleşti.

ABD BORSASINDAKİ SERT DÜŞÜŞ

New York borsası, Trump’ın açıkladığı tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair kaygılarla günü sert düşüşle kapadı. ABD Doları, bu açıklamaların ardından yılın en kötü günlerinden birini geçirdi. Dolar endeksi 102 seviyesinin altına düştü ve altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Güvenli limanlar olan yen ve frank karşısında dolar önemli ölçüde değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise yüzde 2’ye yakın artışla 1.11 düzeyine ulaştı.

PETROL PİYASASINDAKİ DALGALANMALAR

Brent ham petrolü ve Amerikan ham petrolü, beklenenden yüksek ABD tarifeleri sonrası büyük bir düşüş yaşadı. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına yaklaşık yüzde 6.5 azalarak 70 dolar sınırına gerilerken, Amerikan ham petrolü de yüzde 7 kayıpla 66.7 dolara düştü.

TRUMP’TAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Trump, New York borsasının düşüşünü değerlendirirken, “Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak.” dedi. Ekonomiyi ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzeten Trump, “Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD’de üretim yapmak isteyen şirketlerden ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım geleceğini belirtti.

BÜYÜYEN TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

Trump, ABD’ye ithal edilen tüm ürünlere yeni gümrük vergileri getiren kararnamesinin imzasını attı. Bu kararnamede, birçok ticaret partnerine tarife uygulanması öngörülüyor. Tarife oranları yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Özellikle Avrupa Birliği, Çin, Vietnam, ve Tayvan gibi ülkeler, yüksek tarifelere tabi olacak. Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya gibi bazı ülkeler için ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması planlanıyor. Trump, ayrıca yüzde 25’lik otomobil tarifelerinin detaylarını da paylaştı. Bu durum, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının ihtimalini artırıyor.