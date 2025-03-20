Vergi Suçlusu E.K. Cezaevine Teslim Edildi

KIRIKKALE’DE HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırıkkale’de 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine götürüldü. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalar doğrultusunda, merkez ilçe Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDA HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.K. (56) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.