Vergi Süreleri Uzatıldı Duyurusu Yapıldı

VERGİ BEYANNAME SÜRELERİNDE UZATMA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan duyuruda, 2024 III. Geçici Vergi Dönemi’ne ilişkin beyannamelerin ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinde önemli bir değişiklik yaşandığı belirtildi. 15 Kasım 2024 tarihli ve 177 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Kasım 2024 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi beklenen Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri için son tarih, 22 Kasım 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDEN ETKİLENEN MÜKELLEFLER

Bu uzatmanın, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Kasım 2024 Pazartesi günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsadığı açıklandı. Açıklamada, bu sürelerin uzatılmasının mükellefler için sağladığı kolaylık vurgulandı.