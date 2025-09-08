Vergi Toplamayı Arttıracak 8 Yeni Karar

VERGİ POLİTİKALARINA YENİ YAKLAŞIM

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde vergi sisteminde adalet ve etkinliğin artırılmasına yönelik çeşitli yeni kararlar alındı. Vergi toplama süreçlerinin daha etkin olması ve kayıtdışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin güçlendirilmesine dair kararlar açıklandı. Yapay zekanın kullanılmasıyla vergi tahsilatında verimliliğin artırılması ve kayıtdışı harcamaların zenginlere odaklanacağı ifade ediliyor.

VERGİ TOPLAMAYA YÖNELİK STRATEJİLER

OVP’nin Resmi Gazete’de yayımlanan metninde yer alan vergi toplanmasına yönelik alınan kararlar şunlardır: 1- Vergi politikaları, sürdürülebilir ve adil bir yapının yanı sıra öngörülebilirlik ve etkinlik ilkelerine göre uygulanacak. 2- Vergi sistemi, gelir dağılımını iyileştiren ve yatırım ortamını güçlendiren bir araç olarak işlev görecek. 3- Vergi politikalarında büyüme ile sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını destekleyen gelir politikalarına öncelik verilecek. 4- Dolaylı vergilerin bütçe içindeki payı gözden geçirilerek kayıtdışı ekonomiyle ilgili tedbirler sayesinde doğrudan vergi gelirlerinin bütçedeki oranı artırılacak. 5- Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir gelir kaynaklarının artırılması amacıyla vergi tabanı genişletilecek ve vergilemede gönüllü uyumu artırmaya yönelik çalışmalar devam ettirilecek.

6- Vergi harcamaları detaylı bir şekilde analiz edilecek ve etkin olmayan istisna, muafiyet ile indirimlere yönelik düzenlemeler gerçekleştirilecek. 7- Vergilerin tam ve zamanında ödenmesini sağlamak için mükellef davranışları ve vergiye uyum sorunları incelenecek, bu inceleme sonuçlarına göre uyum düzeyini artırmaya yönelik stratejiler geliştirilecek. 8- Vergi istatistikleri ve bu alandaki raporlar daha kapsamlı bir biçimde yayımlanacak.