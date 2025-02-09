Vergi Uzmanına Saldırı: Bakanın Tepkisi

BÜYÜK ÜZÜNTÜ İFADELERİ

Bakan Şimşek, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Saha denetimi sırasında personelimize yapılan saldırıyı büyük üzüntü ile öğrendim” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu olayın ardından, “Her türlü şiddete karşıyız” vurgusunu yaptı.

ÇALIŞANLARIN YANINDAYIZ

Bakan, vergi adaletini sağlamak amacıyla çalışan personelin her zaman desteklendiğini belirterek, “Vergide adaleti sağlamak için görev yapan çalışanlarımızın her zaman yanındayız” dedi. Bu açıklamalar, devletin çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı net bir duruş sergilediğini gösteriyor.