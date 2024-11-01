Vergi Yüzsüzleri Listesi Açıklandı!

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİNİN AÇIKLANMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda “vergi yüzsüzleri” olarak adlandırılan mükelleflerin vergi ve ceza borcu miktarlarını paylaştı. Bu listede, devlete 5 milyon TL’den fazla vergi borcu ve ceza borcu bulunan mükellefler yer alıyor.

LISTEDE KİMLER VAR?

Vergi yüzsüzleri listesine dahil olan isimler ve detaylar da merak ediliyor. Vergi borcu bulunan mükellefler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu bu liste önemli bir kaynağı oluşturuyor.