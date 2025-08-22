Veri Analizi Okulu Ücretsiz Eğitim Veriyor

YÖK’ÜN ‘VERİ ANALİZİ OKULU’ PROJESİ BAŞLIYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde kurulan ‘Veri Analizi Okulu’, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden dünya çapında tanınan akademisyenler aracılığıyla herkes için ücretsiz yapay zeka eğitimi sunacak. YÖK’ten gelen açıklamaya göre, bu okul Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonuyla, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinin katkılarıyla hayata geçiyor.

PROJEYLE VERİ AKIŞI HIZLANACAK

Veri Analizi Okulu, akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandırmayı hedefliyor. Eğitim programı, veri analizi, istatistik ve yapay zeka konularında teorik bilgileri uygulamalı becerilerle birleştirerek Türkiye’nin bilimsel üretkenliğine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor. Bu girişim, nitelikli insan kaynağının yetişmesine büyük bir destek olurken, aynı zamanda Türkiye’nin global rekabet gücünü artırması için yenilikçi çözümler geliştirilmesine de zemin hazırlıyor.

EĞİTİMLER ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Eğitimler, 1 Ekim 2025’te başlayıp 24 Nisan 2026’ya kadar sürecek. Eğitimler çevrim içi platformlarda gerçekleştirilecek ve katılımcılara Temel İstatistik, Panel Veri Analizi, Psikometri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler, Dijital Beşeri Bilimler, Yapay Zeka gibi altı farklı modül sunulacak. Temel İstatistik modülü, bilimsel düşünce ve araştırma tasarımı için gerekli temel istatistiksel okuryazarlık becerilerini kazandırırken, veri odaklı düşünme, grafiksel anlatım ve analitik yorumlama gibi yetkinliklerin geliştirilmesine olanak tanıyacak. Panel Veri Analizi modülü ise karmaşık modellerin anlaşılmasına ve uygulanmasına odaklanacak.

BAŞVURU DETAYLARI

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu bu program için herhangi bir ön koşul bulunmuyor. Farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan gelen herkes bu eğitime başvurabiliyor. Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademisyenler, veriyle çalışan uzmanlar, analistler ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen şahıslar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında yer alan çevrim içi başvuru formuyla 7 Eylül 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Değerlendirmede, adayların akademik yeterlilikleri, not ortalamaları, İngilizce okuma-anlama düzeyleri ve motivasyon beyanları dikkate alınacak. Başvuru sonuçları ise 15 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.