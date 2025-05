Veri Güvenliği İçin Space and Time

VERİ GÜVENLİĞİNE YENİ BİR ÇÖZÜM

Blockchain dünyasında veri güvenliği, her zaman ön planda olan bir mesele. Space and Time projesi, Microsoft gibi dev teknoloji firmalarının desteği ile bu sorunu çözmeyi amaçlıyor. “Proof of SQL” adı verilen teknoloji ile akıllı sözleşmeler, süper hızlı bir şekilde kriptografik kanıtlarla veri sorguluyor.

DEVELOPERLARA YENİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Space and Time’ın az önce başlattığı ana ağ, geliştiricilere Ethereum gibi büyük Blockchain ağlarından veri sorgulama imkanı tanıyor. Bu sistem, geçmişteki çözümlerin aksine güvenlik riskleri oluşturmadan veri erişimi sağlıyor. Space and Time’ın kurucu ortağı Scott Dykstra, platforma olan ilginin oldukça yüksek olduğunu dile getiriyor. Kripto dünyasındaki önemli projeler, Chainlink, Sui ve ZKsync, zaten Space and Time ile entegrasyon sağladı. Projenin yerel token’ı SXT’in de yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

KAMPANYALARA KATILIM OLUŞUYOR

Space and Time ana ağı, açık erişim ile çalışacak ve topluluk üyeleri, ağa doğrulayıcı veya delegeli stakeler olarak katılabilecek. Platform, şu anda dört kıtada 30’dan fazla doğrulayıcı ile test ağında işlev görüyor. Space and Time Labs, 2022 yılında Microsoft önderliğinde stratejik bir yatırım turu gerçekleştirdi ve 2024’te A Serisi yatırım turunu tamamlamayı hedefliyor. Şirket, Blitzar ve Chainlink DeFi Yield Index gibi kripto alanındaki diğer önemli projelere de katkıda bulunuyor.