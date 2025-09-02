Veri Odaklı Başarı İçin Kültür Gerekiyor

DELOİTTE’UN ARAŞTIRMASINA GÖRE VERİ ODAKLI STRATEJİLER ÖNE ÇIKIYOR

Deloitte’un 150’den fazla işletmeyle gerçekleştirdiği araştırma, katılımcıların dörtte birinden fazlasının veri odaklı stratejik önceliklerini masaya yatırmaya yönelik olarak plan yaptığını ortaya koyuyor. Uzman Veri Bilimci Sara Göze, bu konu üzerine yayımladığı teknik analizde veri bilimi ve insan odaklı yapay zeka dönüşümünü değerlendirdi. Göze, “Dijitalleşmede başarı, veri odaklı bir kültür gerektiriyor” şeklinde konuştu.

VERİYE DAYALI KARAR VERME SÜRECİ KİTLESEL OLARAK GÜÇLENİYOR

Göze, kuruluşların veriye dayalı karar verme sürecine geçişte giderek daha fazla motive olduğunu vurguladı. “Günümüzde şirketler, iş süreçlerini optimize etme ve sağlam bir veri analizi ortamı kurma gibi kritik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Net bir veri stratejisi olmadan deneme yanılma yöntemlerine başvuruluyor ve tek bir veri uzmanının tüm sorunları çözeceği düşünülüyor. Oysa dijitalleşme, karmaşık ve çok katmanlı bir süreçtir. Başarı, yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda güçlü sosyal becerileri, iş birliğini ve veri odaklı bir kültürü teşvik edecek köklü bir bağlılığı gerektiriyor” dedi.

VERİ ODakLI KÜLTÜR İÇİN FARKINDALIK GEREKİYOR

Veri odaklı dönüşümde başarıya ulaşmak için gereken prensipleri sıralayan Göze, “Her algoritmanın onu anlayan ve kullanan bir insanla anlam bulduğunu kabul ederek teknoloji ve insanı bir arada düşünmek şart. Şirketlerin ‘daha çok veri toplayalım’ demek yerine, veriyle ne yapacaklarını net bir şekilde tanımlayarak bu kültürü merkezlerine yerleştirmeleri gerekiyor. Dijitalleşme süreci, şeffaf iletişim ve çalışan katılımı ile desteklenmeli. Aksi takdirde yapay zeka ve yeni sistemler çalışanlar için bir tehdit olarak algılanabiliyor. Bu ilkeler, özellikle sağlık hizmetleri ve tedarik zinciri operasyonlarında kritik önem taşıyor” şeklinde belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN HAKAN ZORLUKLARI

Dijital dönüşüm projelerinde karşılaşılan yaygın zorlukları sıralayan Göze, “Veri okuryazarlığı eksikliği, dijitalleşme projelerinde sıklıkla karşılaşılıyor. İşletme sahipleri, konu uzmanlarının asıl görevlerinin yanı sıra veri toplama, belge takibi ve harici paydaşlarla kurulan iletişim gibi veri yönetimi görevlerini de üstlenmesini bekliyor. Bu yaklaşım, uzmanların ana yetkinliklerinden uzaklaşmasına ve projenin genel verimliliğinin düşmesine neden oluyor. Başarılı bir dijital dönüşüm için sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesi, uzmanların doğru görevlerle eşleştirilmesi ve her seviyede veri odaklı bir bilincin oluşturulması gerekli” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA VE İNSAN ODAKLI YAKLAŞIMLA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Farklı ülkelerde edindiği deneyimi telekomünikasyon, enerji, sağlık, ilaç, medikal cihaz ve lojistik gibi sektörlerde uygulamalarıyla küresel faydaya dönüştürdüğünü aktararak Göze, “Dijital dönüşüm, bugünün iş dünyasında sadece bir seçenek değil, rekabetçi kalmak için bir zorunluluktur. Bu süreçte başarı, en son teknolojileri benimsemekte değil, bu güçlü araçları yapay zeka ve insan odaklı bir anlayışla birleştirmekte gizlidir. Yapay zeka, tekrarlayan görevleri üstlenerek iş süreçlerini optimize ediyor ve çalışanların daha yaratıcı, stratejik ve değer odaklı işlere yönelmelerini sağlıyor. Böylece çalışanlar kendilerini birer otomasyon parçası gibi hissetmek yerine, veriyi anlayan ve daha iyi kararlar alabilen güçlü bireylere dönüşüyor” dedi.