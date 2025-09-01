Veriler Açıklandı: 383 Bin 691 Anne Faydalandı

DOĞUM YARDIMI PROGRAMINA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği ve büyük ilgi gören doğum yardımı programı için başvurular devam ediyor. Denizli Valiliği’ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve Vali Coşkun’dan ilde gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgi aldı. Bakan Göktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, bu ziyaretlerin kendileri için önemli olduğunu ve vatandaşların taleplerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla bir insan merkezli yaklaşım sergilediklerini, kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gaziler ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yönelik hizmet sağladıklarını ifade etti.

DOĞUM YARDIMLARININ MİKTARI GÜNCELLENDİ

Bakan Göktaş, doğum yardımlarına özellikle dikkat çekerek, “Özellikle doğum yardımlarının miktarını güncellemiştik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik destekte bulunuyoruz. İkinci çocuğa 1500 liralık, üçüncü çocuğa ise 5 bin liralık aylık destek sağlıyoruz. 3 ve sonraki çocuklar için de 5 bin liralık aylık bir desteği uyguluyoruz. Bu yardımı çocuğumuz 5 yaşına gelene kadar sürdürüyoruz.” dedi.

3,5 MİLYAR LİRA DESTEK REALİZE EDİLDİ

Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yapılmaya başladı. Bu çerçevede, bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek sağladıklarını belirten Göktaş, şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalandığını ifade etti. Bakanlık olarak ailelere ve çocuklara sürdürülebilir destekler sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

AİLENİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR

Son 23 yıl içinde bakanlık olarak Denizli’ye 9,4 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Göktaş, sosyoekonomik desteklerle 837 çocuğun ailelerinin yanında olmaya devam ettiklerini açıkladı. 2003-2025 yılları arasında kente sosyal yardımlar için 7,36 milyar lira kaynak aktarıldığını hatırlatan Göktaş, 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini belirtti. “Tüm toplumu kapsayan bir seferberlik hareketi aslında. Aileyi güçlendiren önemli çalışmalar yürütüyoruz. Küreselleşen dünyanın risklerine karşı aileleri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız mevcut. 81 ilde farkındalık yaratmaya yönelik çeşitli programlar yürütüyoruz. Türkiye genelinde 9 bin 367 etkinlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirmiş bulunuyoruz, bunlardan 43’ü Denizli’de yapıldı.” diye konuştu.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İLE DESTEK

Denizli’de Aile ve Gençlik Fonu’na 1631 çiftin başvurduğunu belirten Göktaş, “Bugüne kadar Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu’na 151 bin 86 çiftimiz başvurmuş. Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gençlere destek oluyoruz. Ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısını korumak adına önemli çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.