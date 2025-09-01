Vertigo Hakkında Bilgi Verildi

VERTİGO NEDİR VE BELİRTİLERİ

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erol Demirbaş, vertigo hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Hastaların bilinçli davranmaları gerektiğini vurgulayan Demirbaş, vertigonun yalnızca bir hastalık değil, aynı zamanda farklı sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini ifade etti. “Vertigo, baş dönmesi, dengesizlik, mide bulantısı, göz kararması gibi belirtilerle kendini gösterebilir. En sık iç kulaktaki denge sisteminden kaynaklanır. Ancak nörolojik, metabolik ya da psikolojik nedenlerle de ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden her baş dönmesini basit bir sorun olarak görmemek gerekir. Doğru tanı, doğru tedavinin ilk adımıdır” dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bazı hastaların sadece pozisyonel manevralarla (örneğin Epley manevrası) şikayetlerinin ortadan kalktığını belirten Dr. Demirbaş, bazı durumlarda ise ilaç tedavisi, denge egzersizleri veya nörolojik değerlendirmelerin gerektiğini söyledi. “Bu nedenle multidisipliner bir yaklaşım şart. Önemli olan, semptomu değil, altta yatan nedeni bulmaktır” şeklinde konuştu.

TANISI KOLAYLAŞTIRAN YENİ YÖNTEMLER

Dr. Erol Demirbaş, birçok hastanın uzun süre tanı almadan farklı kliniklerde zaman kaybettiğini dile getirerek, “Videonistagmografi (VNG), Posturografi (denge testi), Baş pozisyonu manevraları (Epley, Semont vb.), Vestibüler rehabilitasyon ve denge egzersizleri, multidisipliner değerlendirme (nöroloji ve dahiliye iş birliğiyle) ile başvuran hastaların büyük kısmı yıllarca net bir teşhis konulamamış kişilerden oluşuyor. Oysa baş dönmesi artık çözümsüz değil. Doğru değerlendirme ve doğru tedavi ile bu sorun çözülebilir” dedi.