VERTİGO NEDENLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Haberler.com’a konuk olan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Muammer Doğan, vertigonun nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgilere yer verdi. Doğan, vertigonun genellikle halk arasında bir hastalık olarak bilindiğini ancak gerçekte bir sonuç olduğunu ifade etti. Bu rahatsızlığın pek çok farklı sebepten kaynaklanabileceği belirtiliyor. Özellikle kadınlarda daha yaygın görüldüğünü belirten Doğan, iç kulaktaki denge organındaki problemler, merkezi sinir sistemi hastalıkları veya diğer sağlık sorunlarının vertigonun nedenleri arasında yer aldığını vurguladı. Bu rahatsızlığın hastaların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

MENİERE HASTALIĞININ ETKİLERİ

Doğan, vertigonun nedenleri arasında Meniere hastalığını da öne çıkardı. Meniere hastalığının baş dönmesi, işitme kaybı, kulakta çınlama ve basınç hissi gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyledi. Uzman, Meniere hastalığında baş dönmesinin uzun süre sürdüğüne dikkat çekti ve hastaların stres, tuzlu gıdalar ve kafein tüketiminden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

ÖNEMLİ UYARI VE İPUÇLARI

Vertigo rahatsızlığı yaşayan bireylerin günlük yaşamda bazı önlemler alması gerektiğini ifade eden Doğan, “Gürültülü ortamlardan uzak durulmalı. Ani hareketlerden kaçınılmalı. Baş dönmesi şikayeti olan hastaların kendilerini ‘itiliyormuş’ gibi hissetmelerinin gerçek vertigoyu ayırt etmede önemli bir bulgu olduğu unutulmamalı.” dedi. Her vertigo hastasına manevra tedavisinin uygulanamayacağını belirten Doğan, teşhis konulduktan sonra uygun tedavi yönteminin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

DOĞRU TEŞHİSİN ÖNEMİ

Vertigo belirtileri gösteren kişilerin bir uzmana vakit kaybetmeden başvurmaları gerektiğini söyleyen Doğan, doğru teşhis ve tedavinin hastaların yaşam kalitesini artıracağını sözlerine ekledi.