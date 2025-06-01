Vesile Açar, 2’nci kattan düştü

DÜŞÜŞ OLAYI HASTANEDE SON BULDU

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, evde cam silerken dengesini kaybeden Vesile Açar (69), 2. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 20.30 civarında Gelibolu ilçesinin Sarmaşıklı mevkisinde gerçekleşti. Emek 1 Sitesi’nde bulunan 2. kat dairesinde, camlarını silen Vesile Açar dengesini kaybederek aşağı düştü.

SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE HAREKETE GEÇTİ

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açar, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabasına rağmen Vesile Açar, kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.