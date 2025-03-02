Vestel CEO’su Kimdir: Ergün Güler Detayları

VESTEL CEO’SU KİMDİR?

Vestel Şirketler Grubu’nun CEO’su kim olduğu, teknoloji ve iş dünyasıyla ilgilenen pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Ergün Güler, Vestel CEO’su olarak göreve gelmiştir. Ergün Güler, Vestel’deki uzun süren kariyeri ve tecrübesiyle dikkat çekiyor. Peki, Ergün Güler kimdir ve Vestel CEO’su olarak hangi sorumlulukları üstlenmiştir?

ERGÜN GÜLER’İN EĞİTİMİ VE KARYERİ

1974 yılında Berlin’da dünyaya gelen Ergün Güler, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamış, ardından yüksek lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde MBA programı ile sürdürmüştür. Profesyonel kariyerine finans alanında başlayan Güler, 1999 yılında Vestel’de Finans Uzmanı olarak işe girmiştir. 2006-2012 yılları arasında Vestel Şirketler Grubu’nda Mali İşler ve Hazine’den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Mayıs 2012’de Zorlu Holding’in Kurumsal Risk ve Hazine Koordinatörü olarak atanmış, Ekim 2012’den itibaren Vestel Ticaret AŞ’de Yurt içi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürlük görevini yerine getirmiştir. Son olarak, 1 Eylül 2023 itibarıyla Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı unvanını almıştır.

RAMAZAN TEBRİĞİ VE TEPKİLER

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlamıştı: “Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” Mesajında Hz. Mevlana’nın da sözlerine yer veren Güler, “Ramazan, Allah tarafından bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahşedilmiştir.” şeklinde ifadeler kullandı. Ancak, Holding CEO’su Cem Köksal, Güler’in mesajına tüm çalışanların erişebileceği bir platformda yanıt vererek, “Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var.” dedi. Köksal, Güler’i daha önce de bu konuda uyardığını hatırlatarak, “Lütfen bunun tekrarı olmasın” şeklinde bir açıklama yaptı.