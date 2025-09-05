Vestel, IFA 2025’te Yenilikleri Sergiledi

VESTEL’İN IFA 2025’TEN GÜÇLÜ İTİRAZI

Vestel, bu yıl 33’üncü kez Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA 2025) yer aldı. Global pazarlardaki etkisini her geçen gün artıran Vestel, İskandinavya’dan ABD’ye kadar pek çok pazarda büyüme hedefliyor. IFA’da, üç bin metrekarelik standında yaklaşık 460 ürünüyle birlikte beyaz eşya, televizyon, küçük ev aletleri, sağlık ve mobilite alanlarındaki kapsamlı çözümlerini sergileyerek teknoloji gücünü bir kez daha gösterebildi. Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Küresel büyüme stratejimizde Vestel grup markalarını merkeze alıyor; yeni pazarlara açılım ve stratejik iş birlikleriyle uluslararası adımlar atıyoruz. Geçen yıl IFA’da açıkladığımız ‘platformların platformu’ vizyonumuz doğrultusunda, dünyanın önde gelen TV platformlarıyla ortaklıklarımızı artırıyoruz. Bugün global TV pazarının önemli oyun kurucularından biriyiz” dedi.

DÜNYA ÇAPINDA PARTNERLİKLER

Vestel, akıllı TV platformları arasında en hızlı büyüyenlerden biri olan VIDAA ile 2024’te bir iyi niyet anlaşması imzaladı ve bu ortaklık Temmuz ayında resmiyet kazandı. Uylukçuoğlu, ABD’de lider konumda olan Roku ile yapılan anlaşmanın, şirketin ABD’deki büyümesi için önemli bir adım olacağını ifade etti. “Tüm pazarlara tek bir platform sunmak yerine, her pazarın kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan iş birliklerine odaklanıyoruz” diyen Uylukçuoğlu, esnek üretim güçleri sayesinde İngiltere gibi zorlu pazarlarda rakiplerinden ayrıştıklarını belirtti.

EKO-SİSTEM KURUCUSU OLMA VİZYONU

Uylukçuoğlu, Vestel’in artık sadece ekran üreticisi değil, aynı zamanda ekosistem kurucusu olduğunu vurguladı. “Kullanıcılarımıza, Vidaa, Roku, TiVo, Fire TV, Titan OS, Android TV ve Google TV gibi farklı segmentlerde çözümler sunuyoruz. Bu alanda dünya çapında bir üretim gücüne sahibiz” dedi. Ayrıca, beyaz eşyada da tüketici beklentilerini analiz ettiklerini, teknolojiyi kullanıcıların yaşam tarzını şekillendiren bir deneyime dönüştürdüklerini kaydetti. “Tasarım Merkezi’miz, kullanıcılara estetik mükemmeliyetin ötesinde bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.

AKILLI YAŞAM ÇÖZÜMLERİ

Bu yılki IFA’da, yapay zeka destekli IoT çözümleriyle akıllı yaşam vizyonunu tanıtan Vestel, yurtiçinde ‘Vestel Akıllı Yaşam’, yurtdışında ise ‘VeeZy’ uygulamalarıyla kullanıcıların evlerini verimli, konforlu ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerini sağladı. Vestel’in sunduğu AICON klima, enerji tasarrufu önerileri sunarken, Intellicare Afterwash teknolojisi ise çamaşır makinesi ve kurutma makinesi arasında iletişim kurarak en uygun programı öneriyor.

ISVEÇ MERKEZLİ CYLINDA İLE STRATEJİK AÇILIM

Vestel, beyaz eşyada lisanslı marka iş birliklerini de artırıyor. Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu, “İskandinav markalarının güvenilirliği, Cylinda’nın büyüme yolculuğunda yeni fırsatlar sunuyor” dedi. Amerika’nın Vestel’in öncelikli odak pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Gençoğlu, Roku ile yapılan iş birliğinin pazardaki yer edinmelerinde kritik bir adım olduğunu ifade etti. “Hedefimiz 2026’da Amerika pazarında güçlü bir büyüme ve 2028’de Amerika ihracatımızı beş kat artırmak” diye belirtti.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNE ÖZEL ALAN

Vestel, fuarda sağlık teknolojilerine özel bir alan açarak geniş ürün portföyünü sergiledi. “Noira Band & Meditis App, ruh sağlığı ve günlük sağlık verilerini takip ediyor. 2026’da satışa çıkması planlanan bu ürün, önemli sağlık kuruluşlarıyla iş birliğiyle geliştirildi” diyen Uylukçuoğlu, diğer sağlık uygulamalarıyla birlikte sağlık alanında önemli çözümler sunduklarını vurguladı.