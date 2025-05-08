Vestel Mobilite, EES Europe’ta Stella-M’yi Tanıtıyor

Vestel Mobilite, 7-9 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşen EES Europe 2025 fuarında bu yıl yine yüksek hızlı şarj ve enerji depolama çözümleriyle yer alıyor. Fuarda dikkat çeken ürünlerden biri, yeni DC serisinde bulunan Stella-M. Stella-M, 1 MW’a kadar şarj gücü ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor. Vestel Mobilite, e-mobilite ve şarj altyapıları alanında dünyanın önemli fuarlarından biri olan EES Europe 2025’te en yeni ürün ve teknolojileriyle katılım gösterecek. Şirket, batarya ve elektrikli araç şarj çözümlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle yer alıyor.

E-MOBILITE DÖNÜŞÜMÜ

Yapılan açıklamaya göre, Vestel, elektrikli araç şarj teknolojisinde yeni bir standart belirleyen DC şarj ünitesi Stella-M’yi ilk kez katılımcılara tanıtıyor. Yeni DC şarj ünitesi, 1 MW’a kadar şarj kapasitesi ve MCS çıkışıyla yüksek hızlı şarjda yeni bir dönemi başlatıyor. Stella-M’nin sıvı soğutmalı güç kabineti özelliği, yoğun kullanımda bile maksimum verim sağlıyor. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan şirket, 10.1 inçlik dokunmatik ekranı aracılığıyla işlemleri kolaylaştırırken, temassız ödeme veya Pin-on-Glass seçeneği sunan entegre kredi kartı modülüyle de ödeme süreçlerini pratik hale getiriyor. Tüm DC cihazlara OCPP bağlantısının yanı sıra uzaktan erişim imkanı veren Ghost OCPP fonksiyonu ile müşteri desteği, bakım ve güncelleme gibi satış sonrası hizmetlerle de operasyonel verimliliği artırıyor.

YENİ ÜRÜNLERLE GELECEKTEKİ ROLÜ

Vestel Mobilite’nin Genel Müdürü Ender Yüksel, EES Europe katılımlarına dair yaptığı açıklamada, “E-mobilite dönüşümünün hızlandığı bir dönemde, şirket olarak ileri teknolojili ürünlerimizle global pazarda aktif rol almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu fuarda ilk kez sergilediğimiz 1 MW güç kapasitesine sahip DC Stella-M ürünümüzle, sadece binek modellere değil, toplu taşımada kullanılan elektrikli filo araçlarına da hizmet vereceğiz. Vestel’in ileri teknoloji ve tasarımı buluşturduğu bu yeni DC şarj ünitesi, yalnızca bir şarj çözümü değil, geleceğin mobilite altyapısına yapılan stratejik bir yatırım. Mobilite ve enerji depolama alanındaki yatırımlarımızla, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı sürdüreceğiz,” şeklinde belirtiyor.

Vestel Mobilite, batarya ve EVC ürün gamıyla mobilitenin geleceğine yön veren bir şirket olarak, EES Europe 2025’te yeni DC şarj cihazı Stella-M’yi de ilk kez görücüye çıkaracak. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla Stella-M, özellikle elektrikli ağır vasıta ve filolar için yüksek performanslı şarj çözümleri sunuyor. Stella-M, gelecek dönemde şirketin toplu taşıma, lojistik ve ağır vasıta araç elektrifikasyon süreçlerindeki öncü rolünü pekiştirecek.

Fuarda sergilenecek ürünler arasında elektrikli araç şarj cihazı çözümleri de yer alıyor. Şirket, 2017 yılında üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra hızlı tip şarj istasyonlarını da tanıtacak. Bu istasyonlar 40kW, 60kW ve 80kW gibi güç seçeneklerinin yanı sıra ultra hızlı şarj için 180kW, 240kW, 320kW, 400kW, 720kW ve 1MW’lık daha güçlü DC serilerini barındırıyor. Vestel Mobilite’nin AC ve DC şarj istasyonları, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yüksek verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. EES Europe 2025’te sergilenecek AC şarj istasyonları arasında AC Quatro, AC Vario, AC Lou, AC Libra, AC Rhea, AC Zenith, AC Gemini Dual, AC Vega Dual ve AC Liveo modeli öne çıkıyor.

Vestel Mobilite, bu yılki fuarda sergilediği batarya sistemleri ve EVC çözümleriyle, kullanıcılarına güvenli, kesintisiz ve çevre dostu enerji kullanım imkanı sunmayı hedefliyor. Fuarda ayrıca telekom sektörü, konut, ticari ve endüstriyel alanlar için geliştirilen batarya enerji depolama sistemleri de tanıtılacak. Vestel’in çevre dostu tasarımıyla öne çıkan batarya çözümleri, kullanıcılarının karbon ayak izlerini azaltmalarına katkı sağlıyor. Telekom batarya çözümleri, kesintiler sırasında yedek güç sağlarken, veri merkezlerinde de güvenilir bir yedek güç kaynağı olarak görev yapıyor.

Konut enerji depolama sistemleri, evlerde güneş enerjisini depolamakta ve kullanıcıların enerji bağımsızlığını artırmakta. Bu sistem, enerji kesintileri sırasında güvenilir yedek güç sunarken, zirve saatlerinde depolanan enerjiyi kullanarak fatura maliyetlerini düşürüyor. Ticari ve endüstriyel batarya çözümleri ise güvenilir LFP kimyası ve gelişmiş yazılım ile kesintisiz enerji sağlıyor.

Vestel’in şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri, 4,18 MWh kapasiteli sıvı soğutmalı konteyner ve 418 kWh kapasiteli sıvı soğutmalı kabin tipi tasarımlarla güvenli ve uzun ömürlü depolama sunuyor. Bu sistemler, güneş ve rüzgar enerjisi santralleriyle entegre çalışarak şebeke verimliliğini artırıyor. Tepe tıraşlama, frekans düzenleme ve yedek güç gibi işlevlerle enerji güvenilirliğini güçlendiriyor, maliyetleri ise azaltıyor.