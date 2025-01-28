Vestel Ve Zes’ten Ultra Hızlı Şarj İstasyonları

elektrikli araç şarj istasyonları sektörü gelişiyor

Elektrikli araç şarj istasyonlarında ve altyapı projelerinde Türkiye’nin öncülerinden olan Zes ile Vestel işbirliği, elektrikli araçlar için sunulan çözüm ekosisteminin gelişiminde önemli bir yol alıyor. Zes, Vestel Mobilite’nin mühendislik ve teknoloji gücüyle geliştirdiği 720 kW gücündeki şarj istasyonlarıyla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da elektrikli araç kullanıcılarına en hızlı hizmeti sunmayı planlıyor. Türkiye’den başlayarak Avrupa’ya yayılacak olan bu ultra hızlı şarj istasyonları, Zes ve Electrip markalarının sürdürülebilir mobilite çözümleri konusundaki taahütlerini artırıyor.

10 DAKİKADA ŞARJ İMKÂNI

Vestel Mobilite’nin ürettiği ultra hızlı şarj istasyonları, bireysel ve ticari elektrikli araç kullanıcılarının taleplerini karşılamak üzere tasarlandı. Araçların şarj kapasitesine göre otomobil, otobüs ve ağır taşıtlar için tek çıkışta 720 kW gücünün tamamını sunabilen bu istasyonlar, şarj süresini 10 dakikaya kadar düşürüyor. Böylelikle kısa süre içinde bir elektrikli otomobilin şehir içindeki haftalık ortalama şarj ihtiyacı ve uzun yolculuklardaki şarj süreleri önemli ölçüde kısalıyor.

modüler ve yenilikçi şarj istasyonları

Vestel Mobilite’nin üretim gücüyle geliştirilen bu yeni istasyonlar, modüler yapısı, sıvı soğutmalı kablo teknolojisi ve batarya entegrasyon opsiyonu ile hem kullanıcılar hem işletmeciler için üst düzey bir deneyim sunuyor. İleri teknolojiyle donatılan bu istasyonlar, ilk olarak İstanbul Levent 199 binasında devreye alındı ve birçok filo ile bireysel kullanıcıya hizmet vermeye başladı. 2025 yılı itibarıyla, Zes Türkiye ağı ve Electrip’in Avrupa’daki genişleyen altyapısı, stratejik ve premium noktalara yerleşen istasyonlarıyla aynı anda 8 araca hizmet verebilecek.

sektörün öncüsünden açıklama

En hızlı şarj deneyimi sunan Electrip Global CEO’su İnanç Salman, “Türkiye’de Zes ile halihazırda 4500’ü aşan istasyonla 1800 lokasyonda hizmet veriyoruz. Electrip, başta İtalya olmak üzere Avrupa’daki hedef ülkelerinde yaklaşık 1000 istasyona ulaşmış durumda. Elektrikli şarj ekosistemindeki gelişmelere ve değişen müşteri beklentilerine uygun bir strateji izleyerek 720 kW’lık ultra hızlı şarj istasyonlarımız, hem Türkiye hem de Avrupa’daki elektrikli araç kullanıcıları için şarj altyapısında yeni bir standart belirliyor. Zes ve Electrip markalarımızın yeni yatırımlarında önceliğimiz ultra hızlı şarj istasyonlarının kurulumu olacak. Hedefimiz, çok daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir bir şarj deneyimi sunarak, elektrikli ulaşımı herkes için daha cazip hale getirmek.” dedi.

pektif ve inovasyon vurgusu

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel, “Vestel Mobilite olarak, kısa sürede sektörümüzde öncü bir konuma geldik. Geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle sektörde standartları belirleyen bir noktadayız. Vestel’in tüketici elektroniği alanındaki köklü bilgi birikimi ile bu alana yaptığımız yatırımlarla güçlü bir yapı oluşturduk. Bugün Zes’e teslim edilen 720 kW güç çıkışlı ultra hızlı şarj istasyonumuz, kısa sürede şarj imkânı sunarak bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyor. Dünya genelinde bazı üreticiler 300 kW’lık şarj istasyonlarını ürün gamlarına daha yeni eklemeyi planlarken, Vestel Mobilite olarak bugün 720 kW güç çıkışlı çok hızlı şarj istasyonlarını hizmete sunuyor olmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.