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Vestiyere Sıkışan Papağan Kurtarıldı

VESTİYERE SIKIŞAN PAPAĞAN KURTARILDI

Şanlıurfa’da yaşanan ilginç bir olayda, vestiyere sıkışan bir papağan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi’nde meydana geldi.

PAPAĞANIN KAÇIŞI VE YARDIM TALEBİ

Kafesinden kaçan papağan, evdeki vestiyerin arkasına girdi. Ev sahipleri, papağanı kurtaramayınca itfaiye ekiplerini aramaya karar verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, vestiyerde bir delik açarak kuşu kurtarma çalışmalarına başladı.

EQUİPLERİN ÇABASI

Papağanın zarar görmemesi için büyük bir özenle çalışan itfaiye ekipleri, kısa sürede kuşu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Kurtarılan papağan, kafesine geri konularak yem ve su ile beslenmeye alındı.

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