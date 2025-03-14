Vestiyere Sıkışan Papağan Kurtarıldı

VESTİYERE SIKIŞAN PAPAĞAN KURTARILDI
Şanlıurfa’da yaşanan ilginç bir olayda, vestiyere sıkışan bir papağan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi’nde meydana geldi.
PAPAĞANIN KAÇIŞI VE YARDIM TALEBİ
Kafesinden kaçan papağan, evdeki vestiyerin arkasına girdi. Ev sahipleri, papağanı kurtaramayınca itfaiye ekiplerini aramaya karar verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, vestiyerde bir delik açarak kuşu kurtarma çalışmalarına başladı.
EQUİPLERİN ÇABASI
Papağanın zarar görmemesi için büyük bir özenle çalışan itfaiye ekipleri, kısa sürede kuşu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Kurtarılan papağan, kafesine geri konularak yem ve su ile beslenmeye alındı.