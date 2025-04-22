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Veteranlar Judo Şampiyonası Ankara’da Yapıldı

ŞAMPİYONA TAMAMLANDI

Türkiye Judo Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Veteranlar Judo Türkiye Şampiyonası, Ankara’da başarıyla sona erdi. Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden veteran judocular, toplamda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanmayı başardı. 31 ilden 126 sporcunun katıldığı bu etkinlik, büyük bir heyecana sahne oldu. Veteran sporcular arasındaki kıyasıya dövüşler, tribünlerden gelen büyük alkışlarla desteklendi.

KAYSERİ’DEN İKİ MADALYA

Kayseri’den yarışmaya katılan Seher Öztürk, 70 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Diğer yandan, Selahaddin Fırat ise 81 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyayı elde etti. Sporcuların gösterdiği azim, deneyim ve centilmenlik, izleyicileri etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

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