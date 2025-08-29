Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun’da Başladı

MASA TENİSİNDE VETERANLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Masa tenisinde Veteranlar Türkiye Şampiyonası, Samsun’da başlayan oldukça önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Masa Tenisi Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen şampiyona, 31 Ağustos’a kadar devam edecek ve toplamda 200 sporcu bu organizasyonda mücadele ediyor.

Turnuvanın ilk gününde bireysel eleme müsabakaları düzenlendi. Masa Tenisi Veteranlar Kurul Başkanı Savaş Ertufan, düzenlenmekte olan bu ilk resmi Veteranlar Türkiye Şampiyonası’na dikkat çekerek, “Şu anda burada 200 sporcu yer alıyor. Aslında daha fazla katılım bekliyorduk ancak bu ilk turnuva beklentilerin biraz altında kaldı. Sebeplerini inceleyip öğreneceğiz, önümüzdeki yıllarda ise bu organizasyonu daha da geliştireceğiz.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

ÇİFTLERDE ELEME MÜSABAKALARI YARIN YAPILACAK

Şampiyonanın ilerleyen günlerinde yarın çiftlerde eleme müsabakaları gerçekleştirilecek. Etkinlik, veteren masa tenisçilerinin performans sergilediği ve geniş bir katılımla birlikte heyecan dolu anların yaşanacağı bir organizasyon olmaya devam ediyor.