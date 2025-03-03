Veteriner Cerrahi Müdahaleyle Anüs Yaptı

KUZUNUN DİŞKİ YOLUNUN KAPALI OLDUĞU ANLAŞILDI

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, bir üretici 4 gün önce doğan kuzusunun dışkı çıkışının olmadığını fark etti. Hayvan hemen ilçeye getirilerek veterinerin muayenesine sunuldu. Çemişgezek ilçesine bağlı Cebe köyünde gerçekleşen olayda, veteriner hekim Çetin Doğan, kuzuya acil bir ameliyat yapılmasına karar verdi.

VETERİNER AMELİYATLA KUZUYA ANÜS YAPTI

Veteriner hekim Çetin Doğan, yaptığı ameliyatla kuzunun anüs yolunu açtı. Dört gündür dışkısını çıkaramayan kuzuyu başarıyla sağlığına kavuşmasına yardımcı olan Doğan, “Anorektal, anüsün kapalı olması. Anüs kapalı olduğundan dolayı kuzu dışkısını çıkaramıyor. Zaman zaman böyle birkaç vaka geliyor. Cerrahi müdahale gerektiriyor. Cerrahi müdahaleyle anüs açıp hayvanın sağlığına kavuşturuyoruz. Gelen vakamızda, kuzu 4 günlüktü. Üretici, kuzunun karnının şiştiğini görünce durumu fark etti. Kuyruğunu kaldırıp baktığı zaman anüsün kapalı olduğunu görüyor. Kuzuyu bize getirdi. Hayvanı küçük bir anestezi altında, cerrahi müdahale ile açıp sağlığına kavuşturduk” diye belirtti.