Veteriner Hekimler Derneği Atamayı Eleştirdi

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Veteriner Hekimler Derneği, Et ve Süt Kurumu’na yapılan atama hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Dernek, “Matematik eğitimi almış bir kişinin bu göreve atanması, liyakat ilkesini ve kurumun bilimsel işleyişine duyulan güveni zedelemektedir” ifadelerini kullandı. Atamanın, gıda güvenliği ve hayvancılık alanında uzman yöneticilerin ihtiyaç duyulduğu kritik bir kurum için uygun olmadığını belirtti.

ATAMA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Açıklamada, “Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak bir matematikçinin atanmış olması, kamuoyunda olduğu kadar veteriner hekimlik camiasında da ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır” denildi. Dernek, bu durumu kamuoyuyla paylaşmanın önemli olduğunu vurguladı. Et ve Süt Kurumu’nun, hayvansal üretim, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

KURUMUN GEREKSİNİMLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Veteriner Hekimler Derneği, “Bu süreçlerin denetimi ve regülasyonu yalnızca idari değil, aynı zamanda teknik ve mesleki birikim gerektirir” açıklamasında bulundu. Gıda güvenliği ve hayvancılık konularında uzman kişilerin yöneticilik yapması gerektiğini belirtti. “Mesleki yeterliliğe ve sahaya dair bilgiye sahip bir uzmanın, atanması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz” diyerek, mesleğin gerekliliklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN VURGUSU

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) gibi uluslararası kuruluşların, hayvansal gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından veteriner hekimliğin önemini sürekli olarak vurguladığı ifade edildi. Dernek, Türkiye’deki stratejik kurumların yönetimlerinde veteriner hekimlere yer verilmediğini belirterek, mesleki yeterliliğe sahip bir veteriner hekimin atanmasının şart olduğunu vurguladı.

KAMU YARARI İÇİN DİRİLİŞ

Veteriner Hekimler Derneği, kamu yararı, bilimsel liyakat ve halk sağlığını temel alan bu duruşlarını sürdüreceklerini ve ilgili kurumlarla kamuoyuna duyurmaya devam edeceklerini açıkladı.