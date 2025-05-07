Veteriner İstasyonu’nda Yoğun Çalışmalar Var

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ YÜKSEK YOĞUNLUK

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bulunan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda, Kurban Bayramı yaklaşırken yoğun bir çalışma temposu gözlemleniyor. Yedi gün ve her saat veteriner hekimler, hayvan hareketlerini kontrol ediyor. Bayram dönemi yaklaşırken kurbanlık hayvanların iller arası sevkiyatlarında, hayvanların sağlık ve refahını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar arttı.

HAYVAN REFAHINA VE HALK SAĞLIĞINA ÖNEM VERİLİYOR

İstasyonda görevli veteriner hekimler, hayvanların taşıma sırasında maruz kaldığı stres ve hastalık taşıma risklerini en aza indirmek için özenle hareket ediyor. Hayvan sevklerinde, hem hayvan refahını sağlamak hem de halk sağlığına yönelik olası tehlikelerin önüne geçmek için çalışmalara devam ediliyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLARDA DA DENETİM DEVAM EDİYOR

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’na alternatif güzergahlarda da 7 gün 24 saat süren kontrol ve denetimlerin devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, istasyona uğramadan farklı güzergah üzerinden geçmeye çalışan ve kolluk kuvvetleri ile veteriner hekimlerimize belgesiz büyükbaş hayvan taşıdığı tespit edilen 2 tır için, yetiştiricilere ve nakil vasıtası sahiplerine 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır.” şeklinde bilgilendirme yapıldı.