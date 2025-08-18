Veteriner Urazan, Komşularından Şikayetçi Oldu

ADANA’DA VETERİNERDEN KOMŞULARINA DARP SUÇLAMASI

Adana’da, kendisi, annesi ve kardeşi darbedildiğini iddia eden veteriner, jandarmaya başvuruda bulundu. Pozantı ilçesinde bulunan Akçatekir Mahallesi’nde, veteriner Melek Nida Urazan, sahipsiz köpekleri beslediği gerekçesiyle komşuları Y.K. ve F.K. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada, Urazan’ın annesi Mürşide Atay, kardeşi Onur İbrahim Atay ve kendisi darbedildiğini öne sürdü. Urazan, hastaneden darp raporu aldıktan sonra jandarma karakoluna giderek komşularından şikayetçi oldu.

Olayın Ardından Açıklama Yaptı

Urazan, olayla ilgili gazetecilere şunları söyledi: “Biz sadece belediyenin kısırlaştırdığı köpekleri besliyorduk. Defalarca tehdit edildik. Son olarak evimizin suyu kesildi. Vanayı açmaya gittiğimizde saldırıya uğradık. Annem kaburgaları kırılacak şekilde sürüklendi. Bu kişilerden şikayetçiyiz, davanın takipçisi olacağız.”