Veysel Eroğlu, Irak Temsilcisi Atandı

VEYSEL EROĞLU IRAK CUMHURİYETİ’NDE ÖZEL TEMSİLCİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde özel temsilci olarak atanıyor. Bu atama, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. ve 161. maddeleri çerçevesinde gerçekleşiyor. Eroğlu’nun yeni görevi, Türkiye’nin Irak ile olan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NDA YENİ ATAMA

Bir diğer atama ise Türk Patent ve Marka Kurumu’nda yapılıyor. Kurumda boş bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Turan Kuloğlu atandı. Bu atamanın da 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri gereğince gerçekleştirildiği belirtiliyor. Kuloğlu’nun atanması, kurumun yönetiminde önemli bir değişim sağlıyor ve bu alanda beklenen gelişmelerin habercisi oluyor.