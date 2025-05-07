Veysel Eroğlu, Türk akademisyen ve siyasetçi

VEYSEL EROĞLU’NUN KİMLİĞİ VE EĞİTİMİ

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Veysel Eroğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. “Veysel Eroğlu kimdir?”, “Veysel Eroğlu kaç yaşında, nereli?” gibi sorular merak ediliyor. Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948’de Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dünyaya geldi. Baba adı İbrahim, anne adı Emine’dir. İlk tahsilini Şuhut’ta tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini Afyon’da aldı.

EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK KARIYERİ

1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olan Eroğlu, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kaydını yaptırdı ve 1978 yılında buradan da mezun oldu. Askerliğini yaptıktan sonra akademik kariyerine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başladı. Daha sonrasında İTÜ İnşaat Fakültesi’nde çalışmalarına devam etti. 1978 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruluşunda görev aldı. 1980 yılında doktorasını tamamlayan Eroğlu, bir yıl boyunca Hollanda’da doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1984 yılında Doçent, 1991 yılında ise Profesör unvanını kazandı. Bu dönemde kamu ve sanayi kuruluşlarına danışmanlık yaparak birçok projede yer aldı.

YAZDIĞI ESERLER VE GÖREVLERİ

Eroğlu, akademik hayatı boyunca su temini ve atık su arıtımı gibi konularda 10 kitap yazdı ve 5 kitabın da farklı bölümlerini hazırladı. Toplamda 350’nin üzerinde ilmi makale, tebliğ ve mesleki teknik raporu yayınladı. Ayrıca birçok önemli görevde bulundu; İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ gibi çeşitli kuruluşlarda Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Su Vakfı’nın kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olan Eroğlu, Dünya Su Konseyi’nde guvernörlük yaptı.

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI KURULUŞLAR VE SORUMLULUKLARI

2013’te Birleşmiş Milletler Dünya Ormancılık Zirvesi’nin Başkanlığını üstlenen Eroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Su Konseyi’nin 2016 yılında kurulmasında liderlik yaptı. 2015 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı (COP12) dönem başkanlığı görevini üstlendi. İSKİ, DSİ ve diğer bakanlık görevleri sırasında su alanında ülkemizin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yatırımlarını gerçekleştirdi. Bu süreçte 9.000’in üzerinde tesisi ülkeye kazandırdı.

SİYASİ KARİYERİ VE GÜNCEL GÖREVİ

Siyasi kariyerine 23 ve 24. Dönemde Afyonkarahisar Milletvekilliği ile başlayan Eroğlu, 25. Dönemde İzmir Milletvekilliği yaptı. 26 ve 27. Dönemde ise yeniden Afyonkarahisar Milletvekili olarak görev aldı. 60. Hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı; 61, 62, 63, 64 ve 65. Hükümetlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaptı. 27. Dönem Milletvekilliği sürecinde TBMM’de “İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu” ve “Kahramanmaraş Depremleri Araştırma Komisyonu” Başkanlıklarını yürüttü. Halihazırda Cumhurbaşkanı’nın Irak Özel Temsilciliği vazifesini üstleniyor. İngilizce bilgisi bulunan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.