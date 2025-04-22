Vezirköprü AK Parti Toplantısı Gerçekleşti

Vezirköprü AK PARTİ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Vezirköprü’de AK Parti İlçe Başkanlığı, 69. İlçe Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Bu önemli etkinlik, Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı ile Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı’nın yanı sıra Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muşta, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Rahmani Karakaya, Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Yanğa, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Yiğit ve çok sayıda partili katıldı.

DUYGU DOLU AÇILIŞ VE FAALİYET SUNUMU

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Devamında, AK Parti İlçe Başkanlığı’nın faaliyetlerini içeren bir video gösterimi yapıldı. AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, “Ben ilçe başkanımızı, kadın kolları başkanımızı ve gençlik kolları başkanımızı bu güzel toplantı için tebrik ediyorum. Uzunca bir süre seçimlerden, kongrelerden dolayı ilçe danışma toplantılarımızı gerçekleştiremedik. İnşallah bundan sonra düzenli olarak ilçe danışma toplantılarımızı arkasından da il danışma toplantılarımızı yapacağız. Biz bu coğrafyada her yerde güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bizim en güçlü dayanağımız milli birlik ve beraberliğimiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

MESAJLAR VE TEMENNİLERLE SONLANDI

Toplantı sırasında, katılamayan AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz’ın mesajları da okundu. Etkinlik, karşılıklı istişareler, dilek ve temenniler ile sona erdi.