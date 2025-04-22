Vezirköprü AK Parti Toplantısı Yapıldı.

TOPLANTI DETAYLARI

Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanlığı, 69. İlçe Danışma Meclisi toplantısını düzenledi. Bu önemli etkinlik, Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya katılım gösterenler arasında AK Parti Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muşta, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Rahmani Karakaya, Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Yanğa, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Yiğit ve çok sayıda partili yer aldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, sonrasında ise AK Parti İlçe Başkanlığı’nın faaliyetlerini içeren bir video gösterimi gerçekleştirildi.

KONULAR VE MESAJLAR

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, toplantıda yaptığı konuşmada, “Ben ilçe başkanımızı, kadın kolları başkanımızı ve gençlik kolları başkanımızı bu güzel toplantı için tebrik ediyorum. Uzunca bir süre seçimlerden, kongrelerden dolayı ilçe danışma toplantılarımızı gerçekleştiremedik. İnşallah bundan sonra düzenli olarak ilçe danışma toplantılarımızı arkasından da il danışma toplantılarımızı yapacağız. Biz bu coğrafyada her yerde güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bizim en güçlü dayanağımız milli birlik ve beraberliğimiz,” sözleriyle birlik vurgusu yaptı. Toplantıda ayrıca, katılamayan AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz’ın mesajları da okundu. Etkinlik, karşılıklı istişarelerin ardından dilek ve temennilerle sona erdi.