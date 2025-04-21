Vezirköprü AK Parti Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanlığı, 69. İlçe Danışma Meclisi toplantısını düzenledi. Bu önemli buluşma, Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilerek katılımcıları bir araya getirdi. Toplantıya, çeşitli yöneticiler ve partililer katılım sağladı.

ÖNEMLİ KONUŞMALAR VE TOPLANTI AÇILIŞI

Toplantıya, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı’nın yanı sıra Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muşta, Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Rahmani Karakaya, Vezirköprü AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Yanğa, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Yiğit ve diğer partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, ardından AK Parti İlçe Başkanlığı’nın faaliyetlerini içeren bir video gösterimi ile devam etti.

GÜÇLÜ OLMA VURGUSU

AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, toplantıda yaptığı konuşmada, “Ben ilçe başkanımızı, kadın kolları başkanımızı ve gençlik kolları başkanımızı bu güzel toplantı için tebrik ediyorum. Uzunca bir süre seçimlerden, kongrelerden dolayı ilçe danışma toplantılarımızı gerçekleştiremedik. İnşallah bundan sonra düzenli olarak ilçe danışma toplantılarımızı arkasından da il danışma toplantılarımızı yapacağız. Biz bu coğrafyada her yerde güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bizim en güçlü dayanağımız milli birlik ve beraberliğimiz.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca toplantıya katılamayan bazı AK Parti Samsun milletvekillerinin mesajları da okundu. Toplantı, karşılıklı istişareler ve dileklerin paylaşılması ile tamamlandı.