Vezirköprü Anadolu Lisesi Etkinliği Gerçekleşti

Vezirköprü Anadolu Lisesi Mezunları Bir Araya Geldi

Vezirköprü Anadolu Lisesi’nin mezunları ve öğretmenleri, okul bahçesinde organize edilen pilav gününde bir araya geldi. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen ve büyük bir ilgiyle karşılanan etkinlikte, öğretmenler ile eski ve yeni mezunlar arasında sıcak bir atmosfer oluştu.

Geleneksel Etkinlik Amaçlanıyor

Etkinlikte konuşan Vezirköprü Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Çam, “Etkinliğimizi bu yıl ilk defa düzenliyoruz. Amacımız, mezunlarımızla kaynaşarak birlikteliğimizi güçlendirmek. Bu etkinliği gelenekselleştirip her yıl yapmayı planlıyoruz. İlk etkinliği bizler organize ediyoruz, sonraki yıllarda ise bu organizasyonu mezunlarımıza bırakacağız.” diyerek organizasyonun önemine değindi.

Eski Mezunlardan Pozitif Geri Dönüş

Etkinlikte yer alan mezunlardan Yesevi Hareketi Samsun İl Başkanı İlhan Cömert, “Sanırım burada en eski mezunlar 2001 mezunları olarak bizleriz ve kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Böyle güzel bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” sözleriyle etkinliğin duygusal boyutuna vurgu yaptı.