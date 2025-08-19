Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

ÇALIŞTAY SONA ERDİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılı kapsamında gerçekleşen “Vezirköprü Arkeoloji ve Kültürel Miras Çalıştayı” tamamlandı. Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen son oturumda, Oymaağaç Höyüğü ve çevresine yönelik optik ve radar incelemeleri, bölgedeki mozaik ile kırsal mimari örnekleri ve kültürel mirasın korunmasına dair sunumlar yapıldı. Nerik Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, Oymaağaç Höyüğü kazı çalışmalarının başından bu yana süreci anlattı. Yılmaz, “Yirmi yıldır büyük emeklerle Nerik kentinin ortaya çıkarılmasında en büyük şans Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon gibi kendini işine adamış bir kazı başkanının olmasıdır. Bu süreçte yerel yöneticilerin destek vermesi de kıymetlidir.” diye konuştu.

MÜZE GEREKEN BİR KONUDUR

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, kazılarda elde edilen tarihi eserlerin Vezirköprü’de sergilenebilmesi için ilçeye bir müze kazandırılması gerektiğini dile getirdi. Kaya, “Samsun Müzesinde sergilenen eserlerin yüzde 50’si Vezirköprü Oymaağaç Höyüğü’ne ait. Vezirköprü’de acilen Kent Tarihi Müzesi açılması konusunda ilçe olanaklarını sağlamaya hazırız.” ifadelerini kullandı. Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de, Vezirköprü’nün ne kadar eski bir yerleşim yeri olduğunun kazılarla ortaya çıktığını belirtti. Gül, “Çalışmaların bu aşamaya gelmesinde Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon ve ekibine Vezirköprü adına teşekkür ediyorum. Kent Tarihi Müzesi konusunda belediye olarak üzerimize düşen bütün yükümlülükleri yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

TARİHE IŞIK TUTAN BULUNTULAR

Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon, çalıştayın ikinci ve son gününde “Nerik Hava Tanrısının Sevdiği Pınar” başlıklı bir sunum yaptı. Czichon, Vezirköprü’de tarihe ışık tutacak çok malzeme olduğuna dikkat çekerek, “Vezirköprü’de eski meslek kolları öne çıkarılmalıdır. Oymaağaç Köyünün Batısında bulunan Höyüğümüzün eski adı Höyüktepe. Biz projeye başladığımızda adını Oymaağaç Höyük olarak seçtik. Hava Tanrısının pınarı ise Höyüğün Doğusunda yer alıyor. Oymaağaç halkıyla görüştüğümüzde bu oluşumlar ile ilgili çeşitli hikayeler anlattılar. Biz de çok merak ettik ve kazı çalışmalarına başladık.” dedi.

Çalıştaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Oymaağaç kazı ekibi, kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı.