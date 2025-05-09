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Vezirköprü’de Amca Ve Yeğeni Hayatını Kaybetti

VEZİRKÖPRÜ’DE AİLEDEN İKİ KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, amca ve yeğeni, aynı hastalık nedeniyle yarım saat arayla yaşamını yitirdi. Karadeniz Birlik Kooperatif Müdürü Fenni Çiftçi’nin amcası olan 69 yaşındaki Nazif Çiftçi ile 58 yaşındaki yeğeni Muammer Çiftçi, tedavi görmekteydiler.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

Nazif Çiftçi, tedavi gördüğü Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettikten yalnızca yarım saat sonra, yeğeni Muammer Çiftçi de Vezirköprü Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Her iki kişi, ilçenin Bahçekonak Mahallesi’nde defnedildi.

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