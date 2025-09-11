Haberler

Vezirköprü’de Arslan Kaya Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Samsun’da yaşamını yitiren Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Vezirköprü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Bir süredir hastanede tedavi gören Kaya’nın cenaze töreni, Vezirköprü ilçesine bağlı Güder Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kaya’nın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çin Ekonomik Hedeflere Ulaşacak

Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri için 2025 yılına kadar çeşitli yeni çabaların sürdürüleceği, iç talep ve inovasyonun önemine vurgu yapıldı.
Büyük Birlik Partisi Ziyareti Gerçekleşti

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yerel medya temsilcisini ziyaret etti ve il kongresini yıl sonuna kadar yapmayı planladıklarını duyurdu.

