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Vezirköprü’de Camii Açılışı Yapıldı

CAMİNİN AÇILIŞI VE KATILIMCILAR

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, hayırseverlerin destekleriyle Yağcı Mahallesi’nde inşa edilen cami, düzenlenen bir törenle ibadete açıldı. Açılış törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile birlikte MHP İlçe Başkanı Ahmet Arslan, CHP İlçe Başkan Vekili Arslan Ağca ve Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya gibi isimler katıldı. Ayrıca belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş da etkinliğe ilgi gösterdi.

BOLLUK VE BEREKET DUASI

Törenin ardından gerçekleştirilen bolluk ve bereket duasının ardından, katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Bu etkinlik, topluluk üyeleri arasında bir araya gelme ve dayanışma fırsatı sağlayarak önemli bir sosyal etkinlik olarak öne çıktı. Yeni cami, bölgede ibadet etmek isteyenler için önemli bir merkez haline geliyor.

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