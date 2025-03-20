Vezirköprü’de Depoda Yangın: Maddi Zarar

YANGIN OLAYI VE MADDİ ZARAR

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir depoda meydana gelen yangın sonucunda maddi zarar oluştu. Yangın, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde Hüseyin C.’ye ait depoda gerçekleşti.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Edinilen bilgilere göre, bir ihbar sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri, yangının yandaki işyerlerine sıçramadan söndürülmesini sağladı.

YANGINDAN ETKİLENEN EŞYALAR VE İNCELEME

Yangın nedeniyle depoda bulunan kullanılmayan eşyalar zarar gördü. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.