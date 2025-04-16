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Vezirköprü’de Devrilen Traktör Kazası

TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Eyüp Demir (59) tarafından kullanılan 35 UHT 84 plakalı traktör, direksiyon kontrolünün kaybolmasıyla devrildi. Talihsiz sürücü, devrilen traktörün altında sıkıştı.

KAZA ANINI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Eyüp Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yürütülen incelemelerin ardından Demir’in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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