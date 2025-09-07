Vezirköprü’de Döner Ustası Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 55 yaşındaki bir döner ustası, evinde asılı halde bulundu. Bu olay, Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti.

KURBANIN HASTANE SÜRECİ

Dönerci Hüseyin A. (55), yakınları tarafından evinde asılı olarak keşfedildi. Olayın ardından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A., burada hayatını kaybetti.

OTOPSİ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Hüseyin A.’nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın ölüm sebebi hakkında kesin bilgi, otopsi sonuçlarının ardından belli olabiliyor.