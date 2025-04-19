Vezirköprü’de Hafızlık İcazet Merasimi Yapıldı

HAFIIZLIK İCAZET MERASİMİ GERÇEKLEŞTİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 91 öğrenci için bir icazet merasimi düzenlendi. Vezirköprü Müftülüğü Merkez Erkek Kur’an Kursu’ndan mezun olan öğrenciler, programın yapılacağı Köprülü Mehmet Paşa Camii’ne mehter takımı eşliğinde gitti. Merasim, burada İstanbul Eyüp Sultan Cami-i Müezzini Kurra Hafız Hasan Tok ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzini Kurra Hafız İbrahim Çoban’ın gerçekleştirdiği Kur’an tilavetleriyle başladı.

ÖNEMLİ KONUŞMALAR YAPILDI

Açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi ile Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, katılımcılara hitap etti. Dr. Şaban Kondi, camilerin birlik ve beraberlik sembolü olduğunu belirterek, “Bugün bu camide bir araya gelmemize vesile olmamızı sağlayan hafız öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise Kur’an-ı Kerim’in önemine değinerek, “Bu kutsal yolculukta gösterdikleri gayretleri dolayısıyla her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kıymetli hocalarımızın büyük fedakarlıkla yetiştirdiği bu genç hafızlar, ümmetin istikbali için umut kaynağıdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, hafızlık eğitimine katkı sağlayan aileler ve öğreticiler için teşekkürlerini iletti.

DUA VE TAKDİM TÖRENİ

Program, hafız öğrencilerin okudukları kısa surelerin ardından Samsun Dini İhtisas Müdürü Yakup Pulat’ın gerçekleştirdiği dua ile devam etti. İcazet belgeleri ve hediyeleri, protokol üyeleri tarafından hafız öğrencilere verildi. Ayrıca, öğrencileri yetiştiren hocalara Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından teşekkür belgeleri sunuldu. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, günü anısına Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi’ye bir hediye takdim etti.