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Vezirköprü’de Hayır Çarşısı Açıldı

HAYIR ÇARŞISI AÇILDI

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Filistin ve Doğu Türkistan’a destek vermek amacıyla bir hayır çarşısı kuruldu. Vezirköprü’deki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliği ile düzenlenen bu etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Burada elde edilecek tüm gelir, Filistin ve Doğu Türkistan’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

KONUDAKİ DUYGULAR KİTAP TVİYOR

Açılışta bir konuşma yapan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Doğu Türkistan ve Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalmadığımız ve oradaki kardeşlerimize destek olmak için çabaladığımızı görmek ne mutlu bize. Bu programla gerçekleşecek desteklerimizi ve hayrımızı Allah kabul eylesin” dedi.

KATILIMCILAR BİR ARAYA GELDİ

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, protokol üyeleri ve yerel halk katıldı. Hayır çarşısı, 16 Mayıs’a kadar açık kalacak.

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