Vezirköprü’de Kamyonet-Traktör Çarpıştı

KAZA ANINDA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA YAŞANDI

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralanıyor. Kaza, saat 17.30 civarında Vezirköprü-Durağan karayolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı önünde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, 55 ARK 284 plakalı kamyonet, plakası belirlenemeyen traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye ayrılıyor, kamyonet ise yan yatarak metrelerce sürükleniyor.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildiriyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Kazada kamyonette bulunan İsa A. ve Fahri A. ile traktördeki İrfan K. ve Sefa K. yaralanıyor. Yaralılardan Fahri A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu ve Samsun’daki hastaneye sevk edildiği bildiriliyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor.