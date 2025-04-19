Haberler

Vezirköprü’de Kaza, 5 Yaralı Var

KAZA SONUCUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, bir kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda beş kişi yaralanma yaşadı. Olay, Vezirköprü ilçesinin Saraycık mevkisinde saat 15.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiler, hafif ticari aracın kamyonla çarpıştığı yönünde.

Kazada hafif ticari araçta bulunan, ikisi çocuk beş kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü kazayı hasarsız bir şekilde atlattı. Olayın 112 acil servis hattına bildirilmesinin ardından, ambulans ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Osman Aşkın Bak, Voleybol Finalini İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'da gerçekleşen 7. Etnospor Forumu sırasında Voleybol Erkekler Süper Ligi finaline katılarak, şampiyon Zenit Kazan'a kupa sundu.
Haberler

Isparta’da Halata Sıkışan Adam Yaralandı

Isparta'da otomobilini çekiciye yüklerken ayağı halata sıkışan bir kişi, sağ ayak parmaklarını kaybederek hastaneye sevk edildi. Olayda ciddi yaralanmalar yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.