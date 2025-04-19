Vezirköprü’de Kaza, 5 Yaralı Var

KAZA SONUCUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, bir kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda beş kişi yaralanma yaşadı. Olay, Vezirköprü ilçesinin Saraycık mevkisinde saat 15.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiler, hafif ticari aracın kamyonla çarpıştığı yönünde.

Kazada hafif ticari araçta bulunan, ikisi çocuk beş kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü kazayı hasarsız bir şekilde atlattı. Olayın 112 acil servis hattına bildirilmesinin ardından, ambulans ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldı.