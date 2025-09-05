Haberler

Vezirköprü’de traktör, kamyonet çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir traktör ile saman balyası taşıyan kamyonetin çarpışması sonucunda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Vezirköprü-Sinop kara yolunda Canlı Hayvan Pazarı mevkiinde gerçekleşen bu kazada, İrfan K’nin kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Fahri A’nın yönetimindeki 55 ARK 284 plakalı saman yüklü kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör iki parçaya ayrılırken, kamyonet yol kenarına devrildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından sürücüler ile kamyonetteki İsa A. ve traktördeki Sefa K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Kamyonet sürücüsü Fahri A’nın durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

