Haberler

Vezirköprü’de Traktör Kazası Oldu

TRAÜKTÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir traktör kazası sonucunda sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Ahmetbaba Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki Eyüp Demir’in kullandığı 35 UHT 84 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

KAZAYI GÖRENLERİN İHBARI İLE HAREKET GEÇİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan kontrolde Eyüp Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık, olayla ilgili incelemelerde bulundu. Demir’in cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla alakalı olarak bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı Yapıldı

Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik durumu, tarımsal sorunlar ve sektör talepleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği toplantısında masaya yatırıldı. Fındık rekolte kaybı da tartışıldı.
Haberler

Yangın, Osmangazi’de Üç Evi Sardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde başlayan yangın, bitişik iki eve de yayıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.