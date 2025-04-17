Vezirköprü’de Traktör Kazası Oldu

TRAÜKTÖR KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir traktör kazası sonucunda sürücü yaşamını yitirdi. Kaza, Ahmetbaba Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki Eyüp Demir’in kullandığı 35 UHT 84 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

KAZAYI GÖRENLERİN İHBARI İLE HAREKET GEÇİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan kontrolde Eyüp Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık, olayla ilgili incelemelerde bulundu. Demir’in cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve olayla alakalı olarak bir soruşturma başlatıldı.