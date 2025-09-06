Vezirköprü’de Veda Yemeği Düzenlendi

VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Vezirköprü’de görev yapan ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen Mustafa Çavuş için bir veda yemeği gerçekleştirildi. Yemek, Vezirköprü Butik Otel’de düzenlendi ve etkinliğe Kaymakam Özgür Kaya, Garnizon Komutanı Üsteğmen Feride Paşayiğit, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş ile birlikte ilçe protokolü katıldı.

TEŞEKKÜR VE HEDİYELER

Yaklaşık üç yıldır ilçede görev yapan Üsteğmen Mustafa Çavuş’a katkılarından dolayı teşekkür edildi. Veda programında ayrıca, Çavuş’a plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.