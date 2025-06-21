Vezirköprü Müzik Derneği Konser Verdi

KONSERİN DETAYLARI

Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği’ne bağlı Peli Halk Müziği Korosu, şef Sertan Turan yönetiminde “Türkiye’m Halk Müziği Konseri”ni gerçekleştirdi. Konserde, Ege bölgesinden Doğu Anadolu’ya kadar çeşitli bölgelerden türküler seslendirildi.

KATILIMCILAR VE DİĞER DETAYLAR

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir ve pek çok davetli katıldı. Bu etkinlik, yerel kültür ve müziği yaşatmak için önem taşıyor.