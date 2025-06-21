Haberler

Vezirköprü Müzik Derneği Konser Verdi

KONSERİN DETAYLARI

Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği’ne bağlı Peli Halk Müziği Korosu, şef Sertan Turan yönetiminde “Türkiye’m Halk Müziği Konseri”ni gerçekleştirdi. Konserde, Ege bölgesinden Doğu Anadolu’ya kadar çeşitli bölgelerden türküler seslendirildi.

KATILIMCILAR VE DİĞER DETAYLAR

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir ve pek çok davetli katıldı. Bu etkinlik, yerel kültür ve müziği yaşatmak için önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Haberler

Diyarbakır’daki Hacıbaba Pastaneleri Ziyaret Edildi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, Hacıbaba Pastanelerinin fabrikasını ziyaret ederek üretim kapasitesi hakkında bilgi edindi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.