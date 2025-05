Vicdan Gemisi Hava Saldırısına Uğradı

GEMİNİN GÜNCEL DURUMU VE HUKUKİ MÜCADELE

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ‘Vicdan Gemisi’, Malta kıyılarındaki uluslararası sularda insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı. Bu olaya ilişkin güncel durum ve hukuki süreç hakkında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vicdan Gemisi’nde yer alan Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, Gazze Dayanışma Platformu Başkanı Necmettin Irmak, Mavi Marmara Medya Koordinatörü Ekrem Kubilay Karadeniz, aktivist Mecit Bağcivan ve Gazzeli hukukçu Roma Numanoğlu katıldı. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Malta’da gerçekleşen hava saldırısının ardından kriz masası kurdu. Yaşanan olayla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ve Malta’da bir gözlem masası kurulduğu ifade edilerek, konuyla ilgili raporun Mavi Marmara’da yayınlanacağı belirtildi.

SİVİL ÖFKE VE SAVAŞIN DURMASI

Vicdan Gemisi’nde bulunan Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, “İnsani yardımların ulaştırılması için bir sivil toplum kuruluşu olarak en tabii hakkımız olan baskı kurma, bilgilendirme ve bu konuda gündem etme gücümüzü kullanıyoruz” diye konuştu. Songür, “Bizim talebimiz net. Gazze’ye giden insani yardım yollarının açılması. İsrail’i iyi tanıyoruz. Bizim iddiamız, dünyanın her yanından bir araya gelen sivil öfkenin bu motivasyonunun İsrail’in sınırlarına kadar inmesidir. Özellikle bu sivil öfkeyi Akdeniz’e indirmeden bu savaşın duracağına inanmıyoruz.” şeklinde sözlerine devam etti. Olayın yaşandığı 1 Mayıs’ı 2 Mayıs’a bağlayan gece, Vicdan Gemisi üzerinde yaşananları anlatan Songür, yaşanan karartma ve internet erişimi engellemelerinin “Amerika’nın desteğiyle İsrail eliyle yapılmış bir saldırı” olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Bu saldırı Filistin’in sınırlarına iki bin kilometre mesafede, Avrupa’nın göbeğinde yaşandı.” diyerek bu olayın Avrupa’nın da bir meselesi haline geldiğini belirtti.

Vicdan Gemisi’nin şu an için hareket etmesinin zor olduğu bilgisini paylaşan Songür, “Teknik olarak vicdan gemisinin şu an için hareket etmesi artık zor görünmektedir. Belki birkaç aylık bir tersane sürecimiz olacak” dedi. Halihazırda gemide 12 mürettebatın beklediğini ifade eden Songür, “Daha onların tahliyesini gerçekleştirmedik. Ablukayı kırma görevi bizim için ana slogandır. Vicdan Gemisini hazırlayabilirsek, tekrar özgürlük filosuna dahil edeceğiz” şeklinde konuştu. İmkanların yetersiz kalması durumunda başka araçlar veya yöntemler kullanacaklarını belirten Songür, “Başta Mısır’a, sonra Akdeniz’e bu konuda baskıcı olacağız. Arkadaşlar şu an tekrar Özgürlük Filosu Koalisyonu olarak hazırlıklarımıza başladık” dedi.

AVRUPA’DA YAŞANANLAR VE İŞ BİRLİĞİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, “İsrail’in terörü ve askeri tecavüzü, Avrupa’nın göbeğine kadar ulaştı” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. “Bu saldırının olmasından rahatsız olan birçok insan var” ifadesini kullanan Dişli, Malta’da kriz masası oluşturarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik çağrılara geçtiklerini belirtti. Ancak, Malta makamlarının istenilen işbirliğini göstermediğini söyleyen Dişli, “Başbakanın açıklamalarına kadar bu baskının sonucunu aldık” şeklinde konuştu.